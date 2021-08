Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagmorgen (13.08.2021) bis Dienstagmittag in die Wohnräume einer Doppelhaushälfte an der König-Ludwig-Straße ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Bottrop

In der heutigen Nacht (1 - 8 Uhr) entwendeten Unbekannte einen blauen BMW von der Mutter-Teresa-Straße. Der Wagen war neben dem Wohnhaus geparkt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es heute an der Friedrich-Ebert-Straße. Hier stahlen unbekannte Täter einen silberfarbenen VW Golf in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Sie entkamen unerkannt.

Herten

Am Resser Weg hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen sämtliche Zigarettenschachteln. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 19 Uhr, und heute, 07.30 Uhr.

In eine Schule an der Augustastraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu heute ein. Im Objekt brachen sie diverse Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Was genau gestohlen wurde, kann aktuell noch nicht benannt werden.

Einen weißen Daimler-Benz (Sprinter) entwendeten Unbekannte in der Nacht zu heute von der Steinstraße. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell