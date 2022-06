POL-PDLU: Körperverletzung zwischen Lebenspartnern

Otterstadt (ots) - Einen Diebstahl eines Laufrades konnte bereits am Dienstag gegen 08:30 Uhr ein aufmerksamer Zeuge in der Mannheimer Straße beobachten. Eine Beifahrerin eines PKW stieg aus dem Fahrzeug und lud ein am Straßenrand stehendes Laufrad in den Kofferraum. Eine Kennzeichenabfrage führte die Beamten zu einer 62-Jährigen, bei der man das Laufrad schließlich auffinden und den rechtmäßigen Besitzern ...

