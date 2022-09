Polizei Hagen

POL-HA: Vekehrsunfall im Bereich der Bahnhofshinterführung

Hagen (ots)

Am Abend des 03.09.2022 kam es im Bereich der Bahnhofshinterführung zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 49 Jahre alter Suzuki-Fahrer missachtete hier als Linksabbieger in die Wehringhauser Straße den Vorrang eines entgegenkommenden 35 jährigen Opelfahrers. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem heftigen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Opelfahrer wurde hierbei leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

