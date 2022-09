Polizei Hagen

POL-HA: Ungewöhnlicher "Verkehrsunfall" in Hagen

Hagen (ots)

Am Nachmittag des 02.09.2022 kam es in der Hohle Straße in Hagen zu einem ungewöhnlichen "Verkehrsunfall". Dort trafen ein 22 Jahre alter Mann und dessen Vater aufeinander. Der tatverdächtigte Sohn zerkratzte zunächst das Fahrzeug seines Vaters und hinderte diesen daran, mit dem Auto wegzufahren, indem er sich auf die Motorhaube setzte. Grund hierfür war offenkundig eine Geldforderung an seinen Vater, der dieser jedoch nicht entsprechen wollte. Um weitere Beschädigungen an dem Pkw zu verhindern, fuhr der Vater des Tatverdächtigen unvermittelt und ruckhaft an, woraufhin sein Sohn von der Motorhaube stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der Tatverdächtige musste letztlich in ein Hagener Krankenhaus verbracht werden. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung und einer versuchten Erpressung eingeleitet. Jedoch auch sein Vater muss sich wegen eines Körperverletzungsdeliktes verantworten.

