POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Donnerstag, 01.09.2022, beobachtete ein Ladendetektiv in der Elberfelder Straße gegen 12:30 Uhr in einer Drogerie eine Frau. Die 28-Jährige steckte mehrere Parfümflakons im Wert von über 800 Euro in ihre Handtasche und versuchte damit unerkannt aus dem Geschäft zu entkommen. Der Detektiv hielt sie auf und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten schnell, dass die Frau bereits in der ...

mehr