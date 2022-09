Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jährige nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 01.09.2022, beobachtete ein Ladendetektiv in der Elberfelder Straße gegen 12:30 Uhr in einer Drogerie eine Frau. Die 28-Jährige steckte mehrere Parfümflakons im Wert von über 800 Euro in ihre Handtasche und versuchte damit unerkannt aus dem Geschäft zu entkommen. Der Detektiv hielt sie auf und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten schnell, dass die Frau bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung trat. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die 28-Jährige mit den Diebstählen ihre Drogensucht finanziert. Da sie nicht über einen festen Wohnsitz verfügte, nahmen die Polizisten die Frau vorläufig fest. Sie wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. (hir)

