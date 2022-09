Polizei Hagen

POL-HA: Terrassentür offen - Handtasche entwendet

Hagen-Altenhagen (ots)

Als eine Seniorin Donnerstagmorgen (01.09.2022) gegen 11.30 Uhr kurz ihr Wohnzimmer trotz geöffneter Terrassentür verließ, entwendete eine unbekannte Person ihre Handtasche. Die 80-Jährige, die in der Rheinstraße in einem Mehrfamilienhaus wohnt, verständigte die Polizei. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse der Hagenerin mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, ihrer Krankenversicherungskarte, dem Personalausweis und einer EC-Karte. Täterhinweise konnte die ältere Dame nicht geben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Die Polizei Hagen weist darauf hin, dass Sie geöffnete Haus- und Terrassentüren oder weit offene Fenster nicht unbeaufsichtigt lassen sollten. Immer wieder nutzen Täter solche Situationen aus und nehmen die unverhoffte und unkomplizierte Zutrittsmöglichkeit dankbar an, um an Wertgegenstände zu gelangen.

Wenn Sie lüften möchten, lassen Sie Fenster und Türen nicht aus dem Blick. Bleiben Sie immer aufmerksam. Sie wollen den Raum verlassen? Dann verschließen Sie die Zugangsmöglichkeiten für Unbefugte und lassen Sie ihnen keine Chance für einen Diebstahl, bei dem nicht einmal Einbruchswerkzeuge gebraucht werden. (arn)

