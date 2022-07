Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Hachenburg (ots)

Am Montagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, parkte die Geschädigte Unfallbeteiligte ihren dunklen Audi SUV auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Koblenzer Straße, Hachenburg. Ein roter PKW stieß beim Einparken gegen ihren PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

