Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Brand eines gestohlenen Motorrollers

Diez (ots)

Am 03.07.2022 um 02:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Diez ein brennender Motorroller auf dem Parkplatz des Robert-Heck-Parks in Diez gemeldet. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden. Durch die Hitze wurde zudem ein weiterer, dort abgestellter Motorroller beschädigt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der ausgebrannte Motorroller im Laufe der Nacht von dem Parkplatz "Auweg / Bolzplatz" entwendet wurde. Der lediglich beschädigte Motorroller wurde zuvor in der Nähe des alten Marktes in Diez entwendet. Zum Tatzeitpunkt war in der Stadt erhöhtes Besucheraufkommen aufgrund des stattfindenden Altstadtfestes.

Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

