POL-PDMT: Westerburg, Neustadt, Höhn, Nister-Möhrendorf, Langenhahn, Ailertchen- Pressebericht der Polizeiinspektion Westerburg vom Wochenende

Neustadt- Einbruchsdiebstähle in Garagen - ZEUGENAUFRUF

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, den 30.06.2022, 21:00 Uhr bis 01.07.2022, 10:00 Uhr durch Gewaltanwendung in zwei Fällen in abgeschlossene Garagen in der Straße, In der Au, in 56479 Neustadt/Westerwald ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und zwei E-Bikes. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und des Diebesgutes können derzeit noch keine näheren Angaben getroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden.

Westerburg- Verkehrsunfall mit Flucht - ZEUGENAUFRUF

Im Zeitraum von Freitag, den 24.06.2022, 16:15 Uhr bis 01.07.2022, 14:15 Uhr parkte ein PKW, Marke Dacia, Typ Sandero, auf dem Parkplatz der Adolfstraße 6, in 56457 Westerburg. Bislang unbekannter Täter stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug mit einer Tür gegen die Beifahrertür des PKW Dacia. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden.

Höhn- Verkehrsunfall mit Flucht - ZEUGENAUFRUF

Im Zeitraum von Freitag, den 01.07.2022, ca. 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Gewerbepark, in 56462 Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW, Toyota Auris, in der Farbe Grau parkte auf dem Parkplatz und wurde durch einen bislang unbekannten Täter mit Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Täter entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der Rufnummer 02663 98050 zu melden.

Nister-Möhrendorf- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 01.07.2022, gegen 20:55 Uhr kam es auf der B54 im Einmündungsbereich zur B414 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Lahn-Dill-Kreis erlitt durch den Aufprall des auffahrenden PKW eines 21-jährigen aus der VG Kirchen leichte Verletzungen. Der 56-jährige Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Langenhahn- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der L281

Am 02.07.2022, gegen 12:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L281 und der Abfahrt Langenhahn (Koblenzer Straße), in der Gemarkung Langenhahn, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Höhr-Grenzhausen missachtete mit ihrem PKW beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines von links kommenden PKW mit einem 28-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen ist. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und beschädigten einen auf der Abbiegespur haltenden weiteren PKW, woraufhin sie zum Stillstand kamen. Die 18-jährige Fahrzeugführerin und der 28-jährige Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es musste eine Vollsperrung für ca. eine Stunde eingerichtet werden. Es waren mehrere Rettungskräfte im Einsatz.

Ailertchen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Rahmen eines Überholvorganges

Am Samstag, den 02.07.2022, gegen 11:00 Uhr kam es auf der B255 zwischen den Ortschaften Ailertchen und Höhn zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52- jähriger Fahrzeugführer aus der VG Westerburg überholte den vorausfahrenden 67-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Daaden-Herdorf mit seinem PKW. Als sich der 52-jährige Fahrzeugführer in Höhe des PKW des 67-jährigen Fahrzeugführers befand setzte auch dieser zum Überholen an. Beide PKW stießen daraufhin zusammen, wobei der 52-jährige Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurde. Die 47-jährige Beifahrerin des abgewiesenen PKW erlitt leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Höhn- Mehrfache Körperverletzungsdelikte auf der Kirmesveranstaltung

In der Nacht von Samstag, den 02.07.2022 auf Sonntag, den 03.07.2022 wurden mehrere Strafverfahren gegen einen 19-jährigen Beschuldigten eingeleitet, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Ein 24-jähriger Geschädigte aus der VG Hachenburg wurde durch den Beschuldigten zuerst mit einem Kopfstoß, sodann mit einem Wurf einer brennenden Zigarette verletzt und bedroht. Eine 28-jährige Geschädigte und ein 26-jähriger Geschädigter aus der VG Westerburg wurden durch den Beschuldigten ebenfalls durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der Beschuldigte konnte vor Ort festgestellt werden. Sodann wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der PI Westerburg verbracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

In der Nacht wurden zudem mehrere Strafverfahren gegen einen 20-jährigen Beschuldigten aus der VG Bad Marienberg eingeleitet, da dieser die Sicherheitskräfte der Kirmesveranstaltung beleidigte und einem Platzverweis nicht Folge leistete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten aufgrund der Missachtung des Platzverweises in Gewahrsam, dabei beleidigte dieser die eingesetzten Polizeibeamten.

