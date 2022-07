POL-PDMT: Betrunkener Pkw-Fahrer ohne Führerschein erwischt

Dreisbach (ots) - Am Freitag, 01.07.2022, 13:40 Uhr, stellte die 56jährige Fahrerin ihren Omnibus in der Dorfstraße in Dreisbach ab und verließ kurz ihr Fahrzeug. Vermutlich wegen nicht angezogener Feststellbremse und nicht eingelegtem Gang rollte der unbesetzte Bus auf dem abschüssigen Straßenstück weg, bis er nach circa 50m an einer Hauswand zum Stehen kam. Bei dem Versuch, den Bus noch aufzuhalten, wurde die ...

mehr