POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Weroth (ots)

Der Polizei wurde am 2.7.2022 um 10:30h ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 317 bei Weroth gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Fahrzeug beim links abbiegen auf die B 8 in Fahrtrichtung Wallmerod ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersah. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die Fahrerin des bevorrechtigten Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt; entsprechende Umleitungen wurden eingerichtet.

