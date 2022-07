Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreisbach - Bus rollt gegen Hauswand

Dreisbach (ots)

Am Freitag, 01.07.2022, 13:40 Uhr, stellte die 56jährige Fahrerin ihren Omnibus in der Dorfstraße in Dreisbach ab und verließ kurz ihr Fahrzeug. Vermutlich wegen nicht angezogener Feststellbremse und nicht eingelegtem Gang rollte der unbesetzte Bus auf dem abschüssigen Straßenstück weg, bis er nach circa 50m an einer Hauswand zum Stehen kam. Bei dem Versuch, den Bus noch aufzuhalten, wurde die Fahrerin selbst leicht am Fuß verletzt. Die Hauswand wurde bei dem Anprall teilweise ins Haus gedrückt. Ein sich in dem Raum dahinter aufhaltender Bewohner kam mit dem Schreck davon. Bus und Hauswand wurden beschädig. Die Statik des Hauses wurde durch das Technische Hilfswerk geprüft und für nicht einsturzgefährdet befunden. Das Haus bleibt weiter bewohnbar. Die Absicherung erfolgte durch THW und Freiwillige Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell