Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 20:00 Uhr, gerieten vor einem Imbiss in der Kirchstraße in Montabaur mehrere Männer zwischen 25 und 30 Jahren in Streit. Den polizeilichen Ermittlungen nach attackierten sich vier Personen mittels Schläge, zudem seien Teile der Außenbestuhlung zum Angriff bzw. zur Abwehr genutzt worden. Drei Personen trugen leichte Verletzungen von sich. Die Auseinandersetzung dürfte von mehreren Passanten beobachtet worden sein. Diese Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, 02602-92226 0, in Verbindung zu setzen.

