Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nach Unfallflucht im betrunkenen Zustand in die Arme der Polizei gefahren

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am gestrigen Samstag Abend, gg. 20 Uhr, verursachte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Westerwaldkreis einen Verkehrsunfall in Andernach und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Da es Hinweise auf das unfallverursachende Kfz. gab, ermittelte eine Polizeistreifenwagenbesatzung in Höhr-Grenzhausen. Dort trafen die Polizeikräfte den gesuchten Pkw-Fahrer zeitnah auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes an und stellten bei ihm eine nicht-unerhebliche Alkoholeinwirkung fest. Der Einzug des Führerscheins und mehrere Strafverfahren waren die strafrechtliche Konsequenzen.

