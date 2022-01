Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, OT Emmerstedt, Hauptstraße

13.01.2022, 17.30 Uhr - 14.01.2022, 06.45 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in das Bürogebäude eines Bauunternehmens in der Hauptstraße in Emmerstedt eingebrochen. Was die Täter dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Fest steht, dass die Täter zwischen Donnerstagnachmittag 17.30 Uhr und Freitagmorgen 06.45 Uhr mit brachialer Gewalt ein Fenster am Gebäude geöffnet und sich somit Zugang zum Inneren verschafft haben. Danach haben sie sämtliche Büroräume betreten, darin befindliche Schränke und Schubladen nach sich lohnender Beute durchsucht.

Anschließend flüchteten sie vom Ort des Geschehens und verschwanden im Dunkel der Nacht.

Die Ermittler hoffen dennoch, dass die Täter von Zeugen beobachtet wurden und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell