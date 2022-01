Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Katalysatoren entwendet - Täter in silbernem Golf geflüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wohltberg, Tilsiter Straße 14.01.2022, 04.00 Uhr

Wolfsburg, OT Wohltberg, Danziger Straße 13.01.2022, 21.00 Uhr - 14.01.2022, 07.00 Uhr

Ein Zeuge alarmierte am frühen Freitagmorgen gegen 04.00 Uhr die Polizei, als er zwei verdächtige Personen bemerkte, die sich an Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Tilsiter Straße zu schaffen machten und anschließend in einem silbernen VW Golf Variant flüchteten.

Die alarmierte Polizei fand am Ort einen VW Lupo und einen VW Polo vor, bei denen der Katalysator abmontiert und entwendet wurde. Bei einem weiteren VW Lupo hatten die Täter versucht den Katalysator zu entwenden, waren jedoch gescheitert.

Bei der Nahbereichsfahndung entdeckten die Beamten einen silbernen Golf, der in der Stettiner Straße neben einem VW Polo stand, bei dem ebenfalls der Katalysator entwendet werden sollte.

Neben dem silbernen Golf standen zwei Personen, die unmittelbar die Flucht ergriffen und in der Dunkelheit der Nacht verschwunden waren.

Im silbernen VW Golf fanden die Beamte zahlreiches Werkzeug sowie Fahrzeugteile, die aus zuvor verübten Diebstählen stammen dürften.

Die Kennzeichen an dem VW Golf waren gefälscht - es handelt sich hierbei um sogenannte Doubletten.

Die Polizei hat den silbernen VW Golf beschlagnahmt und zur weiteren Untersuchung abschleppen lassen.

Im Laufe des Freitagvormittags meldete sich ein weiterer Geschädigter, dem der Katalysator seines VW Lupo zwischen Donnerstagabend 21.00 Uhr und Freitagmorgen 07.00 Uhr in der Danziger Straße entwendet wurde.

Die Ermittler gehen hier von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus und vermuten, dass es noch weitere Geschädigte gibt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die die flüchtigen Täter bemerkt haben. Die Beamten bitten darum, dass Zeugen, die verdächtige Personen bemerken, diese Personen nicht ansprechen, sondern den Notruf 110 wählen und ihre Beobachtungen mitteilen:

"Sprechen sie bitte verdächtige Personen nicht an, sondern beobachten nur. Merken oder notieren sie sich wichtige Beobachtungen, wie Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Farbe, Täteraussehen oder besondere Merkmale. Durch das Ansprechen warnen sie sonst Straftäter, die umgehend flüchten und der Polizei entkommen!"

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell