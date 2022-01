Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu sexueller Nötigung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sauerbruchstraße

20.12.2021, 16.30 Uhr

Die Polizei sucht einen Zeugen zu einer sexuellen Nötigung, die sich bereits am 20.12.2021 zugetragen haben soll.

Der Zeuge, ein junger Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare mit Vollbart, war am Montag vor Heilig Abend gegen 16.30 Uhr telefonierend an der Sauerbruchstraße vom Klinikum in Richtung Theater unterwegs.

Er trug eine blaue Jacke und führte eine Puma-Rucksack mit sich.

Der Zeuge wird gebeten, sich mit den Ermittlern in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell