POL-HA: Ladendieb flüchtet und lässt Beute zurück

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb flüchtete am Samstagnachmittag (14.08.2021), als er von dem Mitarbeiter eines Baumarktes in Boele angesprochen wurde und ließ seine Beute fallen. Gegen 15.00 Uhr beobachtete der 23-jährige Mitarbeiter des Geschäftes in der Schwerter Straße den Unbekannten dabei, wie dieser das Gebäude durch die Warenannahme verlassen wollte. Da dieser Bereich für den Kundenverkehr gesperrt ist, sprach er den Mann an. Dieser rannte plötzlich weg und ließ seinen Rucksack fallen. In diesem konnte der 23-Jährige eine Stichsäge und eine Bohrmaschine finden, die der Täter zuvor aus einem Regal der Filiale genommen hatte. Die Polizeibeamten trafen den Unbekannten in der Nähe nicht mehr an. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. (sen)

