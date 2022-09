Polizei Hagen

POL-HA: Begrüßung von 234 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern

Hagen (ots)

Der 01. September 2022 wird 234 jungen Frauen und Männern in besonderer Erinnerung bleiben - sie wurden am frühen Mittag durch die Behörden- und Ausbildungsleitung der Polizei Hagen in der Krollmann-Arena zur Kommissaranwärterinnen und zum Kommissaranwärter ernannt. Zudem wurden neun angehende Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren feierlich in den Reihen der Polizei begrüßt. Der stellvertretende Behördenleiter, Kriminaldirektor Guido Liedke, richtete bei der Ernennungsfeier persönliche Worte an die Neuankömmlinge und wünschte ihnen viel Erfolg sowie stets gutes Gelingen.

Die angehenden Polizistinnen und Polizisten, die nach einem umfassenden Auswahlverfahren ihr Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW am Standort Hagen beginnen, erwartet in den kommenden drei Jahren eine Kombination aus Theorie, Training und Praxis. Ziel ist die Ernennung zur Polizeikommissarin beziehungsweise zum Polizeikommissar und der Erwerb des akademischen Titels Bachelor of Arts. Das duale Studium wird die Nachwuchskräfte auf ein bewegtes und spannendes Berufsleben bei der Polizei vorbereiten.

Die angehende Regierungsinspektorinnen und Regierungsinspektoren erwerben den akademischen Titels Bachelor of Laws, beziehungsweise in zwei Fällen Bachelor of Arts (Regierungsinspektoren im Bereich IT). (arn)

