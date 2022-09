Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt vor Wut Heckscheibe seines Autos ein und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Berchum (ots)

Polizisten nahmen Mittwoch (31.08.2022) einen 37-Jährigen in Gewahrsam, der gegen 20.50 Uhr in der Straße Ergster Weg nach einer Kontrolle in Rage geriet. Anlass der Kontrolle durch die Polizisten war der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Der Hagener war zwar alkoholisiert (1,9 Promille), hatte das Fahrzeug jedoch nicht bewegt. Während der polizeilichen Maßnahme begann der 37-Jährige nach seinem Fahrzeugschlüssel zu suchen. Er geriet in Rage, schrie die Polizisten an und beschuldigte sie, seinen Schlüssel entwendet zu haben. Vor lauter Wut schlug der Mann die Heckscheibe des verschlossenen Autos ein, kletterte in das Fahrzeug und wollte es von innen öffnen. Im weiteren Verlauf brachte ihm ein Unbeteiligter den Fahrzeugschlüssel. Der 37-Jährige beruhigte sich jedoch nicht und war weiterhin aufgebracht. Die Beamten entschieden sich, ihn zur Verhinderung von Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam zu nehmen. Er konnte in den frühen Donnerstagmorgenstunden wieder entlassen werden. (arn)

