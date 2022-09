Polizei Hagen

POL-HA: Hausbegehung in der Alleestraße in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Altenhagener Bezirksdienstbeamte, Polizeioberkommissar Stefan Otto, hat kürzlich zusammen mit Mitarbeitern des Quartiersmanagement Hagen sowie dem Ordnungsamt Hagen ein Mehrfamilienhaus in der Alleestraße aufgesucht. Einige der Hausbewohner waren in der Vergangenheit durch nicht angepasste Lautstärke in den Nachtstunden, illegale Müllentsorgung und weitere Missstände aufgefallen.

Bei dem Besuch im Haus konnten nahezu alle Hausbewohner angetroffen werden. Es wurden intensive Gespräche geführt und Lösungen gesucht. Der Hinterhof/Garten des Hauses sah hinsichtlich der Müllproblematik bereits wesentlich besser aus im Vergleich zu dem letzten Ordnungsamtseinsatz (Häuserkontrollen). Allerdings befanden sich Müll und Unrat in der sonst ungenutzten Garage des Hauses. Die so genannten Sprachmittler vom Quartiersmanagement Hagen waren in der Lage, die Amtsanliegen so zu übersetzen, dass alle angesprochenen Personen im Haus den Inhalt verstehen konnten. Die Müllproblematik (Garage) wird über das Ordnungsamt weiter bearbeitet. Ansonsten versuchen die Mitarbeiter des Quartiersmanagements weiter mit den Hausbewohnern in Kontakt zu bleiben und Hilfsangebote in Form von Kursen und Treffen umzusetzen.

