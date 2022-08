Polizei Hagen

POL-HA: Autos stoßen kurz vor Autobahnauffahrt frontal zusammen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (30.08.2022) stießen auf der Steltenbergstraße zwei Autos kurz vor der Auffahrt der A46 frontal zusammen. Eine 18-Jährige war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Nissan aus Richtung Berliner Allee kommend in Richtung Iserlohner Straße unterwegs. Die junge Erwachsene wollte links abbiegen, um auf die Autobahn zu fahren. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Audi eines 20-Jährigen. Die Hagenerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich leicht, sie wurden zur Behandlung ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. (arn)

