POL-HA: Großkontrollen des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei

Hagen-Hohenlimburg/Wehringhausen (ots)

Bei Großkontrollen des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Dienstag (30.08.2022) haben die Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Die Kontrollen wurden in Hohenlimburg in der Elseyer Straße und auf der neuen Bahnhofshinterfahrung in Wehringhausen durchgeführt. Insgesamt waren 35 Kraftfahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der höchste Wert lag bei 83 km/h bei zugelassenen 50 km/h durch einen Motorradfahrer. 26 Autofahrer waren nicht angegurtet. Acht weitere hielten während der Fahrt ein elektronisches Gerät in der Hand und wurden angezeigt. Bei drei Kraftfahrzeugführer wurden Verstöße gegen die Lenkzeit festgestellt. In einem Fall war ein Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er erhielt eine Anzeige. Die umfangreichen Kontrollen werden in den kommenden Tag und Wochen weiter fortgesetzt. (sch)

