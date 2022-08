Polizei Hagen

POL-HA: Ampel bei Trunkenheitsfahrt umgefahren - Fahrer leistet Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag, 30.08.2022, riefen Anwohner die Polizei gegen 23:00 Uhr in die Elseyer Straße. Ein Mercedes Sprinter fuhr dort kurz zuvor gegen eine Lichtzeichenanlage, welche anschließend erheblich beschädigt komplett auf der Fahrbahn lag. Große Mengen Öl liefen aus dem Fahrzeug. Vor dem LKW lief der Fahrer (33) ölverschmiert und torkelnd hin und her. Er hatte Probleme das Gleichgewicht zu halten. Ein Atemalkoholwert zeigte an, dass der 33-Jährige mit fast zwei Promille stark betrunken war. Auch ein Speicheltest zeigte Drogenkonsum an. Da der Mann immer aggressiver wurde, mussten ihm die Beamten Handfesseln anlegen. Auf der Wache leistete er bei der Blutprobenentnahme Widerstand. Er randalierte so sehr, dass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der 33-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Seinen Führerschein und auch den LKW beschlagnahmten die Polizisten. Die auslaufenden Betriebsmittel beseitigte die Feuerwehr. Es wurden mehrere Anzeigen vorgelegt. (hir)

