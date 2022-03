Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Drei auffällige Autofahrer

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag, 03./04.03.2022, sind in Waldshut-Tiengen bei Verkehrskontrolle drei Autofahrer aufgefallen, zwei wegen mutmaßlichen Drogenkonsums, einer hatte etwas zu viel alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 17:45 Uhr war in Tiengen ein 20-jähriger Mann kontrolliert worden. Nach typischen Auffälligkeiten wurde bei ihm ein Drogentest gemacht, der positiv auf eine Beeinflussung durch THC ausfiel. Gegen 23:20 Uhr wurde in Gurtweil bei einem gleichaltrigen Autofahrer ebenfalls eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Auch bei ihm war ein Drogentest auf THC positiv. Beide Fahrer mussten mit zur Blutprobe. Gegen 01:50 Uhr am Freitag war in Waldshut ein 36-jähriger Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Bei ihm ergab eine Alkoholüberprüfung ca. 0,6 Promille. Alle drei mussten ihre Autos stehen lassen.

