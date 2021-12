Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei informiert über den Verlauf eines Einsatz anlässlich einer Versammlung am 18.12.2021 in Wetzlar

Dillenburg (ots)

Pressemeldung vom 18.12.2021:

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag in der Innenstadt von Wetzlar zu einer Versammlung, die im thematischen Kontext zur Corona-Pandemie zuvor angemeldet wurde. An dem Aufzug beteiligten sich etwa 1.000 Personen.

Während des Aufzuges und der abschließenden Kundgebung wurden einzelne Verstöße gegen die Auflagen der Versammlungsbehörde, unter anderem die Abstandspflicht von 1,50 Meter, festgestellt. Entsprechende Maßnahmen, wie beispielsweise die sofortige Kontaktaufnahme mit dem Versammlungsleiter, wurden umgehend eingeleitet.

Die Polizei stellte fest, dass sich mehrere Personen, die offenbar dem rechten Spektrum angehören, unter den Versammlungsteilnehmern befanden.

Eine angemeldete Mahnwache, die sich gegen die Versammlung richtete, fand am Nachmittag ebenfalls in der Innenstadt von Wetzlar mit etwa 20 Personen statt.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

