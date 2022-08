Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Fuhrparkstraße stieß ein 70-jähriger Autofahrer am Dienstag (30.08.2022) mit einem Motorrad zusammen. Gegen 6.40 Uhr befuhr der Hagener die Schillerstraße in Richtung Fuhrparkstraße mit seinem Skoda. Als er nach links abbog, um weiter in Richtung Alexanderstraße zu gelangen, kollidierte er im Einmündungsberiech mit der Honda eines 24-Jährigen. Der Motorradfahrer war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Eckeseyer Straße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. Der 24-Jährige musste kurz durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden, er wollte anschließend eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell