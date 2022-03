POL-FR: Wehr: Verhaltensauffälliger Mann wird in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 16.03.2022, kurz vor Mitternacht, sind mindestens zwei Personen in einen Einkaufsmarkt in der Straße Am Kugelrain in St.Blasien eingebrochen. Durch ein Geräusch war eine Anwohnerin aufmerksam geworden und erkannte zwei dunkel gekleidete Personen, die in den Markt eindrangen. Nach nur kurzer Zeit flüchteten die Zwei zu Fuß von der ...

mehr