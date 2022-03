Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Einbruch in Einkaufsmarkt - Polizei bittet um Hinweise!

Am Mittwoch, 16.03.2022, kurz vor Mitternacht, sind mindestens zwei Personen in einen Einkaufsmarkt in der Straße Am Kugelrain in St.Blasien eingebrochen. Durch ein Geräusch war eine Anwohnerin aufmerksam geworden und erkannte zwei dunkel gekleidete Personen, die in den Markt eindrangen. Nach nur kurzer Zeit flüchteten die Zwei zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Friedhofstraße/Feuerwehr. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Scheibe einer Glastür mit einem zuvor entfernten Gullideckel zerstört wurde und so die Tatverdächtigen in den Markt gelangten. Aus dem Kassenbereich wurden Zigaretten in noch unbekannter Anzahl gestohlen. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise!

