Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrer flüchtet zu Fuß nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.03.2022, zur Mittagszeit ist ein Autofahrer in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen nach einem Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet. Gegen 12:10 Uhr war der Unbekannte mit einem Mercedes-Benz an der Einmündung Klettgaustraße/Sulzerring mit dem einbiegenden Ford einer 44 Jahre alten Frau kollidiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mercedes-Fahrer das Rotlicht an der dortigen Ampelanlage missachtet haben. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch mit der Ford-Fahrerin verließ der auf 60 bis 70 Jahre alt geschätzte Mercedes-Fahrer zu Fuß die Unfallstelle, um angeblich Hilfe zu holen. Er erschien nicht wieder an der Unfallstelle. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Mercedes-Benz wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 35000 Euro. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder auch Angaben zum Verhalten der Beteiligten danach machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden. Die Ermittlungen zum flüchtigen Autofahrer dauern an.

