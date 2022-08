Polizei Hagen

POL-HA: Mann landet nach mehrfachem Platzverweis im Polizeigewahrsam

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag, 30.08.2022, riefen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Eilper Straße gegen 15:00 Uhr die Polizei. Ein Mann bedrängte immer wieder das Personal und versuchte, einer Mitarbeiterin an den Arm zu greifen. Die Polizisten sprachen dem Alkoholisierten einen Platzverweis aus und brachten ihn zu einer Bushaltestelle. Bereits eine halbe Stunde später tauchte der Mann erneut am Supermarkt auf. Die Beamten gaben dem Hagener eine letzte Chance, den Platzverweis zu befolgen. Um 18:45 Uhr fuhren die Polizisten ein letztes Mal in die Eilper Straße. Die Polizisten nahmen 60-Jährigen in Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. (hir)

