Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Minibagger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 05.10.2021, ist ein Minibagger vom Gelände einer Firma an der Horheimer Straße in Lauchringen entwendet worden. Der Bagger befand sich auf einem Anhänger. Der oder die Täter luden über Rampen den Bagger ab und fuhren diesen über einen Erdhügel vom Firmengelände. Der Bagger ist vom Hersteller Volvo, Typ EC20B XTV, Farbe gelb und hat einen Wert von ca. 10000 Euro. Die Tatörtlichkeit ist von der vorbeiführenden B 314 gut einsehbar. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) hofft auf Zeugenhinweise!

