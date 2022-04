Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Detmold. Gruppen schlagen aufeinander ein.

Lippe (ots)

Ostermontag (18. April 2022), gegen 19:15 Uhr, gerieten auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Detmolder Straße in Lage zwei Gruppen erst verbal dann körperlich aneinander. Im Verlauf des Streites schlugen sie unter anderem mit Stangen aufeinander ein. Mindestens fünf Männer im Alter zwischen 28 und 46 Jahren wurden dabei verletzt. Ein 34-jähriger Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert. Bei der Auseinandersetzung wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich eine der Gruppen bereits entfernt. Gegen 23 Uhr meldeten Zeugen Streitigkeiten vor dem Klinikum Detmold in der Röntgenstraße. Dort waren offenbar erneut Personen aus den beiden Gruppen aufeinander getroffen, die sich lautstark stritten. In der Spitze kamen dort 60 Personen zusammen. Mit der Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten aus Bielefeld, Herford und Minden-Lübbecke konnte die Lage schließlich beruhigt werden. In diesem Fall blieb es bei gegenseitigen verbalen Attacken. Die Polizei stellte Personalien fest, erteilte Platzverweise und fertigte Strafanzeigen. Ob sich die jeweiligen Gruppenmitglieder bereits vor diesen Vorfällen kannten, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

