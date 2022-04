Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Supermarkt

Lippe (ots)

In der Nacht zum Ostermontag, 18.04.2022 dringen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Anne-Frank-Str. ein. Sie durchsuchen die Büroräume. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

