POL-LIP: Lügde - Osterräderlauf

Nach "Coronazwangspause" fand am Ostersonntag in diesem Jahr erstmals wieder der Osterräderlauf in Lügde statt. Bei tollem Wetter war die Veranstaltung mit deutlich über 20.000 Besuchern sehr gut besucht und verlief aus polizeilicher Sicht vollkommen störungsfrei.

