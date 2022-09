Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin touchiert Fußgänger

Hagen-Mitte (ots)

In der Augustastraße stieß eine Radfahrerin am Mittwoch (31.08.2022) mit einem ihr entgegenkommenden Fußgänger zusammen. Um 18.25 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Elberfelder Straße. Auf dem direkt danebengelegenen Gehweg lief ein 20-Jähriger in Richtung Bergischer Ring. Beim Vorbeifahren berührte die Hagenerin den Fußgänger mit dem Lenker am rechten Arm. Dadurch stürzte der Mann auf den Rücken, die 51-Jährige kippte mit dem Pedelec um. Bei dem Unfall zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fußgänger aus Dortmund wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

