POL-HA: Mann fährt über rote Ampel und wirft Tütchen mit Cannabis unter Streifenwagen

Hagen-Mitte (ots)

In der Badstraße kontrollierten Polizisten am Freitag (02.09.2022) kurz nach Mitternacht einen 35-Jährigen. Der Mann war mit dem Rad unterwegs und fuhr vor den Augen der Beamten vor dem Sparkassen-Karree über eine rote Ampel. Er schwankte stark, wühlte mehrfach in beiden Hosentaschen und hantierte vor dem Körper hektisch herum. Als die Polizisten den Mann anhielten, warf er während der Kontrolle ein Druckverschlusstütchen mit Cannabis unter den Streifenwagen der Beamten, um die Drogen zu verstecken. Ein freiwilliger Vortest zeigte an, dass der 35-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Fahrrad gefahren war und augenscheinlich Ausfallerscheinungen hatte. (arn)

