Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer und anschließender Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, gegen 14.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Ebertstraße/Kasernenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Pkw-Fahrer. Ein 12-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf der Ebertstraße und wollte die Kasernenstraße überqueren, um auf der Schulstraße weiterzufahren. Beim Einfahren in die Kreuzung konnte der Fahrradfahrer noch kein Fahrzeug wahrnehmen. Als sich der Fahrradfahrer schon größtenteils im Kreuzungsbereich befand, fuhr auf der Kasernenstraße ein Pkw heran, welcher in Richtung Ortsmitte fuhr. Der Pkw erfasste das Fahrrad am Hinterrad, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte. Durch den Sturz zog sich der 12-Jährige Schürfwunden zu. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes. Nachdem das im Pkw befindliche Kind dem Fahrradfahrer beim Einsammeln seiner persönlichen Gegenstände geholfen hatte, fuhr der Pkw in Richtung Ortsmitte davon. Es soll sich um einen braunen Pkw gehandelt haben, näheres ist nicht bekannt. Bei eventuellen Hinweisen zum Flüchtigen wird gebeten, das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell