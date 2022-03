Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Nach Autoaufbruch - Polizei fahndet erfolgreich

Viersen-Helenabrunn (ots)

Am Samstagmittag beobachteten Anwohner der Helenenstraße in Viersen, wie ein Mann einen geparkten Pkw aufbrach und eine Handtasche stahl und in Richtung Friedhof flüchtete. Wenig später nahmen Viersener Polizeikräfte den Tatverdächtigen in Tatortnähe fest. Der 53-jährige Mönchengladbacher ist einschlägig bekannt und wurde wegen Diebstahlsdelikten bereits rechtskräftig verurteilt. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Mönchengladbacher nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Kripo in Dülken hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an. /wg (211)

