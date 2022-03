Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorläufige Festnahme nach Raubdelikt

Kempen (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Thomasstraße in Kempen gegen 20.30 Uhr zu einem Raubdelikt. Zwei zunächst unbekannte Jugendliche hatten zwei 12- und 13-jährige Kinder aus Kempen bedroht und ihnen Schläge angedroht. Die Jugendlichen erpressten von den Kindern unter anderem Bargeld und Schuhe. Einsatzkräfte der Kempener Polizei fahndeten erfolgreich nach den Tätern. In der Kempener Innenstadt nahmen sie die Jugendlichen (16 Jahre aus Uedem, 17 Jahre aus Tönisvorst) vorläufig fest. Beide sind bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Die Einsatzkräfte fanden bei den Jugendlichen die Tatbeute. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden beide entlassen. Die Kripo in Kempen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. /wg (210)

