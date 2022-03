Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Lagerhaus brannte vollständig aus

Viersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr Viersen um 06:20 h zu einem Brand aus. Sie musste nur wenige Meter bis zur Brandstelle fahren. Direkt gegenüber der Feuerwache an der Gerberstraße brannte eine Lagerhalle in voller Ausdehnung. Die Halle in der Müll, Gerümpel und Holz gelagert wurden, war aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Da ein direkter Zugang nicht möglich war, musste die Feuerwehr mit Hilfe eines Baggers des Technischen Hilfswerks die Außenmauer einreißen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an./mikö (206)

