POL-VIE: Unfallflucht mit Personenschaden! Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Donnerstag gegen 10.40 Uhr ist ein 86-jähriger Radfahrer aus Nettetal in Kaldenkirchen auf der Grenzwaldstraße gefahren. In Höhe der Kreuzung zur Van-Alpen-Straße wollte der Senior geradeaus in Richtung Kehrstraße weiterfahren. An dieser Kreuzung gilt die Grundregel rechts vor links. Unmittelbar bevor der Radfahrer die Kreuzung ...

mehr