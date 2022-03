Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Ummer: Autofahrerin missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin - leicht verletzt

Viersen-Ummer (ots)

Am Freitag gegen 9.30 Uhr ist eine 39-jährige Deutsche aus Viersen in Ummer auf der Ummerstraße gefahren. In Höhe der Neuwerker Straße hielt sie vor dem dortigen Fahrradschutzstreifen an, da sie hier die Vorfahrt achten musste. Sie habe mehrmals nach rechts und links geschaut. Dabei sei sie jedoch von der Sonne geblendet worden. Anschließend bog die 39-Jährige nach rechts ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 71-jährigen Radfahrerin aus Viersen. Durch den Zusammenstoß wurde die 71-Jährige leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Viersener Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden. /mr (203)

