Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau unsittlich berührt +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Großraummülltonne in Flammen +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Straßenmühlweg, 10.03.2022, 12.20 Uhr bis 12.40 Uhr,

(pl)Eine 20-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag im Straßenmühlweg von einem Fahrradfahrer unsittlich berührt. Die Frau war gegen 12.20 Uhr ihrem Hund zu Fuß unterwegs, als der Radfahrer von hinten an sie herangefahren kam und sie unsittlich am Gesäß berührte. Anschließend radelte der Mann weiter, traf aber kurze Zeit später wieder auf die Geschädigte und versuchte diese erneut anzufassen, was sie nun aber abwehren konnte. Der Täter soll etwa 16-22 Jahre alt, schlank und mit einem weißen Mountainbike unterwegs gewesen sein. Getragen habe er eine schwarze Steppjacke, eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, 10.03.2022, 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Walkmühlstraße war am Donnerstagnachmittag ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 14.15 Uhr erschlich sich der Mann unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung einer Seniorin. Als der angebliche Handwerker dann später wieder verschwunden war, wurde das Fehlen mehrerer Schmuckstücke festgestellt. Der Täter soll 35-45 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und dunkle, nach hinten gekämmte Haare gehabt sowie dunkle Handwerkerkleidung getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Großraummülltonne in Flammen,

Wiesbaden, Karl-Josef-Schlitt-Straße, 10.03.2022, 13.30 Uhr bis 13.50 Uhr,

(pl)In der Karl-Josef-Schlitt-Straße stand am frühen Donnerstagnachmittag eine Großraummülltonne in Flammen. Die brennende Altpapiertonne wurde um kurz vor 14.00 Uhr gemeldet und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne brannte durch das Feuer nieder und es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

