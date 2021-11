Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit verletztem Sattelzugfahrer und längerfristiger Sperrung auf der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch den 03.11.2021, ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf der Autobahn 1 in Höhe des Ahlhorner Dreiecks in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzugfahrer leicht verletzt wurde und in dessen Folge zwei Fahrstreifen der Autobahn über einen längeren Zeitraum gesperrt werden mussten. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Ein 48 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Finnland befuhr die Autobahn 1 in Höhe des Ahlhorner Dreiecks in Fahrtrichtung Hamburg. Unmittelbar nachdem er die Abfahrt zur A 29 passiert hatte, kam er auf Grund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Mangels nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet das Fahrzeug in die Berme und kippte in der Böschung auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrzeugführer konnte sich noch selbst aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die aufwendige Bergung müssen am Unfallort zwei Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen gesperrt werden. Die Bergung wird voraussichtlich 3-4 Stunden dauern. Anschließend muss an der Unfallstelle die Verkehrssicherheit durch die Autobahnmeisterei wiederhergestellt werden.

Der Sattelzug aus Finnland war mit 15 Tonnen Blumen beladen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 100.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell