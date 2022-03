Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau von Fahrradfahrer beleidigt und angespuckt +++ Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuckstücke +++ Kostenlose Fahrradcodierungen

Wiesbaden (ots)

1. Frau von Fahrradfahrer beleidigt und angespuckt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 09.03.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde eine 35-jährige Frau in der Dotzheimer Straße von einem Fahrradfahrer beleidigt und bespuckt. Nach Angaben der Geschädigten sei der Radfahrer gegen 15.30 Uhr an ihrem geparkten Auto vorbeigefahren und habe hierbei den Seitenspiegel des Fahrzeugs gestreift aber nicht beschädigt. Als die 35-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, habe dieser sie beleidigt, ihr anschließend noch ins Gesicht gespuckt und sei dann in Richtung Dotzheim weitergefahren. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, schlank und mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs gewesen sein. Getragen habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit einem weißen Nike Emblem und den Rucksack eines Essenlieferservice. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuckstücke, Wiesbaden, Eberleinstraße, 09.03.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Eberleinstraße war am Mittwochnachmittag ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 15.00 Uhr überrumpelte der Mann eine in dem Haus wohnhafte Seniorin und erlangte unter dem Vorwand, "nach dem Wasser schauen zu müssen", Einlass in ihre Wohnung. Während sie dann am Wasserhahn in der Küche zugange waren, bemerkte die Geschädigte, wie ein weiterer Mann durch ihren Flur huschte und ihre Wohnung verließ. Nun hatte es der "Wasserwerker" plötzlich auch eilig und verschwand ebenfalls aus der Wohnungstür. Später musste die Seniorin dann das Fehlen mehrerer Schmuckstücke feststellen. Der angebliche Handwerker soll etwa 1,50 Meter groß sowie dick gewesen sein und helle Oberbekleidung und graue Plastikhandschuhe getragen haben. Zu dem Komplizen liegt keine nähere Beschreibung vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Kostenlose Fahrradcodierungen,

Mit Beginn der Fahrradsaison 2022 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung gravieren die Beamten und Beamtinnen eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

