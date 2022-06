Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gemarkung Sindelfingen: Verkehrsunfall mit Verdacht des Betäubungsmitteleinflusses

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, 24.06.2022, gegen 18:20 Uhr befuhren der 20-jährige Fahrer eines Ford Rangers und der 62-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz GLE die BAB 81 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen. Aufgrund stockenden Verkehrs zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen musste der Fahrer des Mercedes-Benz sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende Fahrer des Ford zu spät und es kam zur Kollision. Es entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer des Ford Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Urintest fiel positiv auf THC aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell