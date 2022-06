Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Langholztransporter landet im Graben - 35.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 bei Weil der Stadt. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem mit Baumstämmen beladenen Lkw-Gespann von Simmozheim in Richtung Weil der Stadt. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang kam der Anhänger auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Beim Versuch, den Anhänger wieder auf die Fahrbahn zu ziehen, kam das komplette Gespann nach links von der Fahrbahn ab und kippte im Bereich der Böschung auf die Fahrerseite um. Hierbei lösten sich die geladenen Baumstämme und verteilten sich im Bankett und auf der Fahrbahn. Zudem wurde das Zugfahrzeug beschädigt, wodurch Betriebsstoffe ausliefen. Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Gespanns und die Räumung der Unfallstelle musste die B 295 für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der 25-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 35.000 Euro geschätzt.

