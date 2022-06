Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht Auf dem Graben

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker machte sich unerlaubt aus dem Staub, nachdem er zwischen Donnerstag 18:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr in Waldenbuch einen Mercedes Sprinter angefahren hatte. Der Mercedes stand in der Straße "Auf dem Graben" ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und wurde im Bereich der Fahrertür so stark beschädigt, dass die Tür sich nicht mehr öffnen lässt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

